Le 'aiuole parlanti'

Sono state inaugurate nei giorni scorsi le quattro “aiuole parlanti” situate in via Manzoni a San Giorgio su Legnano, negli spazi che delimitano l’area dei parcheggi per le automobili. Le aree verdi che, grazie al lavoro dei giovani della Cooperativa, racconteranno, in questa prima fase, la magia del Natale.

Sono state inaugurate nei giorni scorsi le quattro “aiuole parlanti” situate in via Manzoni a San Giorgio su Legnano, negli spazi che delimitano l’area dei parcheggi per le automobili. Le aree verdi che, grazie al lavoro dei giovani della Cooperativa, racconteranno, in questa prima fase, la magia del Natale. Presenti all’inaugurazione, il sindaco di San Giorgio su Legnano, Claudio Ruggeri, il vicesindaco Walter Cecchin e gli assessori Monica Lazzaroni (servizi sociali) e Cristiana Comerio (cultura), assieme ai giovani con disabilità e agli educatori della Cooperativa Sociale La Ruota Onlus. Il progetto, nato da un’idea della Onlus con sede a Parabiago (ma che a San Giorgio su Legnano ha la sua sede amministrativa e tre servizi dedicati a giovani e adulti con disabilità), non è il primo che vede la fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Onlus: "Questo nuovo progetto - spiegano dalla Cooperativa La Ruota - è stato promosso per riqualificare le aree verdi che si trovano di fronte alla Bottega delle Chicche, il negozio della nostra Cooperativa, grazie alla piantumazione di piante a bassa richiesta d’acqua e a fiori per insetti impollinatori secondo i criteri del dry garden di modo da aiutare, nel nostro piccolo, l’ecosistema e, allo stesso tempo, per abbellire le aiuole della via pubblica grazie all’impegno dei nostri utenti". Ma non solo cura e bellezza dell’arredo urbano e attenzione per l’ambiente. Il progetto “aiuole parlanti” intende anche presentarsi alla comunità come veicolo di sensibilizzazione verso alcuni temi pregnanti della nostra società e della nostra quotidianità: "Attraverso installazioni sempre diverse - continuano gli educatori della Cooperativa - le aiuole racconteranno eventi della nostra quotidianità e momenti importanti del nostro vivere comune. Abbiamo iniziato, visto che siamo nel periodo natalizio, con installazioni incentrate sul Natale, ma nel corso del tempo proporremo temi destinati a riflettere, ricordare, portare all’attenzione di chi lo desidera temi di importanza fondamentale quali la lotta alla violenza contro le donne, la giornata mondiale per la difesa delle api, il Giorno della Memoria, la difesa del patrimonio idrico, la tutela dell’ambiente e molte altre ricorrenze. Le aiuole di via Manzoni, insomma, racconteranno le giornate mondiali che nel corso dell’anno si succederanno, perché la comunità abbia la possibilità non solo di ricordare, ma di discuterne e di fare nuove e propositive esperienze".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!