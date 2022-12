"Scegliete la vetrina"

Concorso vetrine di Turbigo: scegliete la vostra vetrina preferita; ci sarà tempo fino al 15 dicembre. Come? Aggiungendo un “like” alle foto sulla pagina Facebook del Comune.

Concorso vetrine di Turbigo: scegliete la vostra vetrina preferita; ci sarà tempo fino alle 15 del 15 dicembre. Come? Aggiungendo un “like” alle foto delle singole vetrine caricate nel posto sulla pagina Facebook del Comune. Quindi, dalla somma aritmetica delle “reazioni” alle singole foto delle vetrine scaturirà la classifica che vedrà vincitrice la vetrina che ne otterrà di più. Verranno inoltre assegnati 5 buoni spesa da 20 euro ciascuno - da utilizzare presso le attività che hanno partecipato al concorso (nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 28 febbraio prossimi) - estraendo a sorte 5 nominativi tra tutti i partecipanti che avranno aggiunto la reazione “like” alle singole foto delle vetrine (altre reazioni non verranno considerate). Attenzione, però: i like al post generale non verranno considerati e onde evitare l’assegnazione di più premi a una o più persone, verranno eliminati i doppi “like”. Con l'esito dell’estrazione che verrà comunicato durante la serata natalizia prevista all’auditorium comunale di via Trieste sabato 17 dicembre e successivamente comunicata a mezzo Facebook ai 5 nominativi sorteggiati. I buoni, infine, si potranno ritirare presso gli uffici comunali entro e non oltre il giorno 14 gennaio. Mentre le attività commerciali che riceveranno il/i buono/i spesa, dovranno consegnarlo/i in Comune per la conversione in denaro entro e non oltre il 31 marzo.

