Bellissimi capolavori che regalano emozioni e conquistano proprio tutti. Presepi in mostra in sala Vetrate a Turbigo: una tradizione che si rinnova e puntuale torna, appunto, in paese, grazie alla Pro Loco ed alle tante persone che li hanno realizzati. La magia e le atmosfere tipiche del periodo natalizio, insomma, a raccontare l'impegno, la passione e la creatività messi per dare forma e vita alle singole opere. La cura e l'attenzione ai dettagli, alla fine, si mischiano con l'impegno che ciascuno ha messo durante la loro realizzazione, portando i visitatori, come si dice, ad essere letteralmente catturati.

