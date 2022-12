Due appuntamenti per l'iniziativa 'Un libro sotto l'albero... in attesa del Natale', letture rivolte ai bambini, organizzata a Vanzaghello.

Due appuntamenti per l'iniziativa 'Un libro sotto l'albero... in attesa del Natale', letture rivolte ai bambini, organizzata a Vanzaghello. Il 15 dicembre alle 17, allora, 'Il complotto dei Babbi Natale' (con Annalisa Restelli), mentre il 23 dicembre, alle 16, sarà la volta de 'Il piccolo Babbo Natale diventa grande' (con Camilla Milani). E al termine delle letture, piccolo laboratorio creativo. Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca al numero 0331/306782 oppure via mail a biblioteca [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it.

