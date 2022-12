Lo shopping di Natale nei mercati contadini

Le spese per i regali e per i menu dei pranzi e cenoni di Natale sono al centro del lungo weekend dell’Immacolata con aperture speciali nei mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia, con le specialità da mettere sotto l’albero o per preparare piatti esclusivi per l’appuntamento conviviale più importante dell’anno.

Le spese per i regali e per i menu dei pranzi e cenoni di Natale sono al centro del lungo weekend dell’Immacolata con aperture speciali nei mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia, con le specialità da mettere sotto l’albero o per preparare piatti esclusivi per l’appuntamento conviviale più importante dell’anno. In diversi mercati - spiega la Coldiretti Lombardia - sarà possibile anche acquistare cesti natalizi con proposte già selezionate dagli agricoltori o realizzare la propria strenna natalizia con i prodotti della tradizione agroalimentare lombarda. In particolare - continua la Coldiretti - appuntamento domani, sabato 10 dicembre a Milano al mercato di Porta Romana in via Friuli 10/a a partire dalle 9 fino alle 14 con la possibilità di scegliere tra cesti golosi, dolci, vegetariani e degustazioni, acquistabili anche online sul sito https://spesamilanoportaromana.campagnamica.it/. Sempre domani 10 dicembre a Pavia, in piazza del Carmine, dalle 8.30 alle 12.30 i consumatori potranno fare la spesa e comporre un cesto natalizio con i prodotti delle aziende agricole di Coldiretti in cambio di un’offerta. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza all’Associazione “Ci siamo anche noi onlus”, che da anni si occupa di cultura, promozione sociale, coesione e integrazione. Nella mattinata di sabato 10 dicembre, infine, a Sondrio nel farmers’ market coperto di piazzale Bertacchi possibilità di comporre le proprie strenne natalizie per tutta la mattinata. Cesti e proposte natalizie già confezionati o possibilità di assemblarli al momento anche nella giornata di domenica 11 dicembre nei mercati di Campagna Amica a Iseo, in viale Repubblica; a Lecco, in riva Martiri delle Foibe, e a Cremona in piazza Stradivari dove gli agricoltori rimarranno tutto il giorno fino alle 18.30.

