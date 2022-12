Futura: penultima del girone di andata

Penultima giornata del girone di andata per la Futura Volley che domenica sarà impegnata in un altro derby tutto lombardo contro la Tecnoteam Albese.

Penultima giornata del girone di andata per la Futura Volley che domenica sarà impegnata in un altro derby tutto lombardo contro la Tecnoteam Albese, al suo secondo anno di militanza nella categoria. Le comasche, sono reduci da un avvio di stagione non del tutto esaltante, ma a fare da contro altare a ciò c’è proprio l’ultima uscita casalinga, con una vittoria convincente (3-0) e tanto di sgambetto proprio alla prima della classe, la Millenium Brescia, fino ad allora imbattuta. Ottavo posto in campionato a quota 10 punti, la Tecnoteam ha maturato un bottino di 4 vittorie e 5 sconfitte in questa prima fase. Guardando più nello specifico, la squadra di coach Chiappafreddo al Pala Francescucci ha un bilancio in perfetta parità con 4 vittorie e 4 sconfitte ed è pronta a dare il 110% per mettere i bastoni tra le ruote ad un’altra del treno di testa, con il piccolo vantaggio di poterlo fare anche tra le mura casalinghe. Al secondo anno nella categoria, le giallo-nere possono contare su un team ben strutturato con un buon mix di esperienza nella categoria e gioventù, con tante conoscenze ex biancorosse da capitan Veneriano, passando per Nicolini, Gallizioli e Pinto. I numeri dicono di una squadra che ha collezionato a livello globale 514 punti, con 66 muri e la bellezza di 44 ace con una media di 1,29 a set, quest’ultimi che valgono proprio la top ten di ambo i gironi nella speciale classifica relativa a questo fondamentale. Regia ben orchestrata dalla esperta Nicolini, lo scorso anno castigatrice proprio delle cocche nel playoff con la maglia di Talmassons, la giovanissima Nardo, classe 2002, cresciuta proprio ad Albese che ha già sfondato la doppia cifra, segnando a tabellino 109 punti complessivi, sono solo alcune delle insidie a cui dovranno fare fronte le biancorosse. La Futura dal canto suo, nella notte di sabato contro l’Esperia, ha ripreso a correre veloce dimenticando Trento e mettendo in saccoccia il bottino pieno e non ha intenzione di fermarsi in queste ultime due uscite del girone di andata in cui è necessario massimizzare il lavoro svolto. Recuperate praticamente tutte dagli acciacchi, Balboni e compagne con una dura ed intensa settimana di lavoro sulle spalle sono pronte ad affrontare la trasferta con il piede giusto per tenere gli occhi puntati sulla coppia Trento – Brescia, impegnate sui campi rispettivamente di Lecco e Club Italia. Match in programma, come da copione, alle 17 di domenica 11 dicembre al PalaFrancescucci di Casnate (CO), tagliandi acquistabili direttamente in loco alle casse del palazzetto. Per chi non potrà sostenere direttamente le cocche, ricordiamo che sarà possibile comunque assistere alla gara a distanza, che verrà trasmessa in simulcast in chiaro sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma a Volleyball World TV.

