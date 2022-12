Musica e premiazioni

Lo sport che include. Perché è più bello giocare, divertirsi e farlo assieme. Lo sanno bene alla DST Volley 89 di Turbigo, ormai da diversi mesi in campo o forse in questo caso sarebbe meglio dire sotto rete, a fianco dell’associazione ‘Il Trenino Blu’, anche con un progetto appunto di inclusione per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.