Il 13 dicembre, in occasione delle celebrazioni per il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, il Teatro Menotti sarà sede di una serata dedicata all’artista meneghino.

Dal 13 al 30 dicembre torna al teatro Menotti “Far finta di essere sani” riscrittura del regista Emilio Russo del lavoro del 1973 di Gaber & Luporini. Andrea Mirò, Enrico Ballardini e l’ensemble “Musica da Ripostiglio” intrecciano parole e canzoni per raccontare lo spaesamento dell’Uomo comune, il Signor G, davanti ai cambiamenti continui del mondo.

L’evento - realizzato in collaborazione con ITsART, Comune di Milano, 3D Produzioni, Fondazione Giorgio Gaber, all’interno di Milano è viva – avrà inizio alle 19:30 con la proiezione del documentario “Gioele Dix in: il mio Gaber – inediti e altre note”, una produzione originale ITsART realizzato da 3D Produzioni, in collaborazione con la Fondazione Gaber, con il patrocinio del Comune di Milano.”

La proiezione sarà preceduta dai saluti dell’Assessore Sacchi e di Gioele Dix, del Presidente della Fondazione Gaber Paolo Dal Bon, dei rappresentanti di ITsART e della Produzione 3D. Coordinerà l’evento Emilio Russo. A seguire alle ore 21 lo spettacolo “Far finta di essere sani”.

