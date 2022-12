La dottoressa Leone confermata

Crisi della presenza della medicina sul territorio? Ad Arluno, almeno per il momento, no. E a spiegare il perché è direttamente il sindaco Moreno Agolli dicendo che la dottoressa Silvia Leone, pediatra, "E' stata confermata a tempo indeterminato sul nostro territorio".

Crisi della presenza della medicina sul territorio? Ad Arluno, almeno per il momento, no. E a spiegare il perché è direttamente il sindaco Moreno Agolli dicendo che la dottoressa Silvia Leone, pediatra, "E' stata confermata a tempo indeterminato sul nostro territorio". Una decisione, aggiunge il primo cittadino arlunese, "Ottima, in questo tempo complicato per il servizio sanitario e gli operatori nelle comunità". Leoni seguiterà a ricevere nell'ambulatorio di via XXII Marzo. "Tutti i suoi piccoli pazienti - aggiunge però Agolli - dovranno però confermare la scelta della dottoressa come medico curante che potrà essere effettuata anche in Farmacia". Arluno conserva, quindi, un prezioso presidio a beneficio della salute della popolazione.

