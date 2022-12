Dallo scorso sabato in piazza San Giorgio a Cuggiono ha aperto 'Lo Scrigno Magico' con tante proposte per lavoretti ed idee regalo.

Un'attività che chiude, una che apre, anzi in realtà un'attività che si rinnova. Dallo scorso sabato in piazza San Giorgio a Cuggiono ha aperto 'Lo Scrigno Magico' con tante proposte per lavoretti ed idee regalo. L'attività è stata rilevata da Lorena Mannella che, con grande passione ed entusiasmo, vuole apportare novità e proposte per i cittadini e le famiglie cuggionesi e del territorio. In primo luogo con la vendita di articoli per bambini e poi con la proposta di laboratori ed attività. Ma cosa di può trovare? Merceria, idee regalo, hobbistica, intimo, feste, corsi creativi, bomboniere, e molto altro... insomma, un piccolo mondo da scoprire, direttamente in centro a Cuggiono.

