La stagione dello Sci Club

Sci pronti... e si va! La nuova stagione dello Sci Club Ticino di Turbigo. Mesi di iniziative e appuntamenti che sapranno coinvolgere proprio tutti.

Sci pronti e... si va. La nuova stagione dello Sci Club Ticino di Turbigo sta per partire e lo farà con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno proprio tutti. Diversi, infatti, i momenti in calendario: il corso di sci alpino e snowboard (sabato 14, 21 e 28 gennaio e 11 e 18 febbraio - partenza alle 7.30 da piazza Bonomi e rientro alle 16.45 da Aosta; ragazzi delle scuole Primaria e Secondaria, residenti a Turbigo 145 euro 15 ore di lezione, tessera FISI, viaggio 5 euro e skipass non compresi nella quota; non residenti, invece, 145 euro, 15 ore di lezione, assicurazione, viaggio 5 euro, e skipass non compresi nella quota; adulti 195 euro, 15 ore di lezione, assicurazione, viaggio 5 euro e skipass non compresi; chiusura delle iscrizioni il 20 dicembre), quindi la ginnastica presciistica (cominciata il 3 ottobre e che andrà avanti fino al 19 dicembre e poi dal 9 gennaio al 13 marzo), oltre ovviamente alle gite e alle manifestazioni. Per queste, più nello specifico, dal 7 all'11 dicembre Ponte di Legno, il 17 dicembre ecco il premio 'Dirigente Sportivo - Memorial Tunesi Domenico', dall'11 al 15 gennaio Andalo (23° Festival di Sciare e degli Sci Club), il 18 febbraio Pila (gara sociale 4° Trofeo Avis Turbigo), il 5 marzo Pila (gara intersociale 7° Trofeo Amici della Neve - Memorial Dubini Luciano), il 12 marzo Sestriere, il 26 marzo Cervinia-Valtournenche, il 16 aprile Champoluc (festa di chiusura) e il 27 maggio 13^ 'Bella Rider' (festa di chiusura della stagione e premiazioni della gara sociale Trofeo Avis, Memorial Ganna, Ferrari, Tanzini e Ghianda; al centro ricreativo De Cristoforis Gray). Per maggiori informazioni o per le iscrizioni (online) www.sciclubticinoturbigo.it.

