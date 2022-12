Tombola, mercatino e musica

A Buscate si sta preparando il Natale con un cartellone fitto di appuntamenti e di feste, per celebrare tutti insieme la festa più attesa dell’anno.

A Buscate si sta preparando il Natale con un cartellone fitto di appuntamenti e di feste, per celebrare tutti insieme la festa più attesa dell’anno. Si comincia sabato 3 dicembre con la consueta tombolata della Volley Don Bosco in oratorio; poi all’Immacolata, mercatini di Natale e laboratori presso gli esercizi commerciali tra piazza Baracca e piazza San Mauro; il 16 dicembre alle 21 presso la Sala Civica si terrà il concerto di Natale del corpo musicale Santa Cecilia; il 17 dicembre dalle 16 in Sala Civica: Matteo Losa Day; il 18 dicembre in chiesa parrocchiale, concerto del coretto alle 15; infine, il 24 dicembre, pive di Natale per il paese e gli auguri con la cioccolata calda in piazza dalle 17.30.

