Rifiuti: nuovo operatore

Anno nuovo, un nuovo operatore che si occuperà del servizio di raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana a Castano.

Anno nuovo, un nuovo operatore che si occuperà del servizio di raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana a Castano. “Un cambio certamente importante per la nostra città - spiega l’assessore Alessandro Landini - Nello specifico, abbiamo scelto di entrare in una nuova realtà societaria, ossia Amaga, che già è attiva nella zona dell’Abbiatense e del Magentino. Una decisione maturata a fronte dei numerosi disservizi con i quali ci siamo trovati a doverci confrontare nei mesi passati e più volte segnalati dalla cittadinanza. Ci aspettiamo, quindi, che dal primo gennaio ci siano dei significativi cambiamenti, senza dimenticare, comunque, nel pratico che le frazioni che verranno esposte dalle utenze saranno le medesime, così come non ci saranno variazioni nei giorni di raccolta. Per maggiori informazioni, gli uffici comunali sono a disposizione”.

