Comunità Energetica al via con gli stakeholder

Comincia giovedì 1 dicembre il percorso per costituire la Comunità energetica rinnovabile (CER): l’Amministrazione comunale di Legnano ha invitato per le 18 nella Sala degli Stemmi la prima tranche di soggetti coinvolgibili nel processo, gli stakeholder in forma associata (associazioni di categoria, sindacati, parrocchie, gruppi di acquisto). Per i cittadini singoli sarà organizzato un incontro successivamente, fermo restando che l’adesione alla comunità energetica è sempre possibile. All’incontro saranno presenti il sindaco Lorenzo Radice, l’assessore alla Città futura Lorena Fedeli e i referenti tecnici delle Opere pubbliche. "La realizzazione delle CER è una delle azioni di politica ambientale che l'amministrazione mette in campo per contribuire al contenimento dei costi dell'energia elettrica che impattano sempre più sulla cittadinanza e sulle imprese - sottolinea Fedeli - Le CER rappresentano i pilastri di un sistema energetico resiliente, in grado di accelerare l’accesso all’energia “a km 0” grazie alle risorse rinnovabili disponibili a livello locale, generando benefici economici, ambientali e sociali per i propri membri e il territorio interessato attraverso la riduzione dei consumi energetici e l’aumento della produzione di energia rinnovabile. Una CER determina, quindi, benefici e possibili ricadute locali per la collettività non solo dal punto di vista energetico ma anche sociale e ambientale. Con questo primo incontro con i soggetti cittadini potenzialmente coinvolgibili gettiamo le basi per un percorso lungo e indispensabile per le politiche ambientali che si possono attuare a livello locale: i presupposti sono incoraggianti, visto che in diversi si sono già fatti avanti contattando i nostri uffici tecnici".

