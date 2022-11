Malpensa: cosa sarà di Turbigo?

Cosa ne sarà di Turbigo con l’ampliamento di Malpensa previsto nel Masterplan 2035? La commissione comunale di studio su Malpensa e Depuratore Sant’Antonino cercherà di rispondere a questa domanda venerdì 2 dicembre alle 21 presso la sala delle vetrate.

Cosa ne sarà di Turbigo con l’ampliamento di Malpensa previsto nel Masterplan 2035? È possibile uno sviluppo sostenibile dell’aeroporto che tenga in considerazione le esigenze del territorio e dei cittadini? La commissione comunale di studio su Malpensa e Depuratore Sant’Antonino cercherà di rispondere a queste domande venerdì 2 dicembre alle 21 presso la sala delle vetrate. Sarà una serata informativa dove i commissari illustreranno in cosa consiste l’ampliamento di Malpensa previsto nei prossimi anni, l’impatto attuale e futuro che avrà sul territorio e i cittadini, ma soprattutto quali siano le strategie per difendere i turbighesi da uno sviluppo ormai non più sostenibile per il territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!