Panchine rosse nella Valle dei Pittori

Anche Santa Maria Maggiore ha voluto ricordare tutte le donne vittime di violenza e di discriminazione perpetrate nei loro confronti sia nel mondo del lavoro, sia in famiglia e nella vita quotidiana.

Tre panchine rosse sono state posizionate nelle piazze di Santa Maria Maggiore, di Crana e di Buttogno: qui hanno anche ricevuto l'omaggio dei bambini della scuola dell'infanzia della frazione.

Il Sindaco del capoluogo vigezzino, Claudio Cottini, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato all'iniziativa, principalmente il consigliere comunale Katia Zanni, maggiore sostenitrice e autrice dell'opera di verniciatura, oltre a Sara Mellerio che ha realizzato a mano le scritte sulle tre panchine.

