Tour Music Fest 2022

Annunciati il 27 novembre i vincitori della finalissima del grande contest europeo della musica emergente, al termine di una settimana di live show.

Dopo una settimana di full-immersion musicale nella Repubblica di San Marino e una serata evento che ha visto alternarsi sul palco sonorità, esibizioni, nuove voci e strumenti della musica emergente italiana - disegnando il quadro generale delle tendenze del 2022 - sono stati annunciati i vincitori dell’edizione 2022 del Tour Music Fest.

I vincitori hanno superato la concorrenza di 700 autori emergenti nell’ultima settimana a colpi di live show musicali, e ben diecimila proposte emergenti dall’inizio del Tour Music Fest ad agosto 2022.

Per ricalcare le orme di grandi cantanti oggi nel panorama nazionale della musica che hanno partecipato al Tour Music Fest delle edizioni passate, da Ermal Meta a Mahmood, passando per Federica Carta e Renzo Rubino, i vincitori di quest’anno, Djomi, Arianna Serra, Roberta Scandurra, VIO, Vincenzo Pulpito,Ilinoise, Stefano Leonardi, Tancredi Burza, Lorenzo Biricocoli, Patrizio Pezzuto, Annalisa Zito, Giano, Alex Ranaldo, Alessandro Seggio, XGIOVE, Andrea Berti Suman, Maurononsoloblues e Zio998 si candidano a essere le nuove voci del domani e del presente.

Ha decretato i vincitori una commissione d’eccezione, composta da grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Ha presieduto la giuria Mogol e a seguire Kara Dioguardi - giurata di American Idol, autrice e produttrice di P!nk, Eminem e molti altri artisti, inserita da Forbes nella Top 3 della discografia americana - i coach del Berklee College of Music, Massimo Satta - produttore e musicista che ha collaborato con Mario Biondi, Califano, Lavezzi, Renato Zero, Lucio Dalla, Patti Pravo e molti altri - e la redazione cultura di Today.

Tra le categorie più ambite quelle per cantautori, interpreti, rapper e junior, la cui vittoria ha previsto l’assegnazione di premi dal grande valore formativo.

Ai Xgiove, eletta miglior band del Tour Music Fest, grazie allo sponsor Riunite, azienda vitivinicola produttrice del vino Lambrusco più bevuto al mondo, 40 ore di sala prove, la produzione di un singolo, con post produzione presso gli Abbey Studios di Londra completa di organizzazione di un evento per la presentazione del singolo ed un minitour di tre date volte alla promozione del loro singolo.

Aggiudicate anche tre borse di studio per frequentare un corso di formazione presso il Berklee College of Music di Boston: sono state vinte da Roberta Scandurra e Arianna Serra che andranno a Boston e da Djomi, vincitore della categoria rapper,che seguirà la formazione on line. Per gli artisti sono stati previsti in premio anche gli strumenti musicali forniti da Algam Eko, uno dei più grandi distributori di strumenti musicali, audio, DJ e accessori in Europa.

Qui tutti i vincitori:

Djomi da Ravenna è il vincitore della categoria rapper

Arianna Serra da Chiavari (GE) è la vincitrice della categoria interpreti

Roberta Scandurra di Trecastagni (CT)è la vincitrice nella categoria cantautori

VIO di Genova, vincitrice categoria junior singer

Vincenzo Pulpito da Taranto, vincitore della categoria DJ

Ilinoise da Perugia vincitore della categoria DJ producer

Stefano Leonardi da Adrano (CT) vincitore della categoria pianisti

Tancredi Burza di Bologna vincitore della categoria pianisti junior

Lorenzo Biricocoli di Roma è il vincitore della categoria batterista

Patrizio Pezzuto di Mozzo (BG) vincitore della categoria bassisti

Annalisa Zito da Pisa, vincitrice della categoria chitarrista

Giano da Gravina in Puglia (BA) vincitore della categoria baby singer

Alex Ranaldo da Ginosa (TA) vincitore della categoria batterista junior

Alessandro Seggio da Gossolengo (PC), vincitore della categoria chitarrista junior

XGIOVE da Porto Sant'Elpidio (FM) sono i vincitori della categoria band

Andrea Berti Suman di Roma è il vincitore della categoria autore

Maurononsoloblues da Firenze è il vincitore della categoria interpreti over

Zio998 da Genova è il vincitore della categoria interpreti over

