Truffa con finti operatori ASM

ASM MGA non si occupa di vendita di gas ed energia elettrica. Si invitano i cittadini che dovessero trovarsi con operatori che richiedono di visionare bollette a contattare immediatamente la Polizia locale.

È stata segnala la presenza di due uomini che, nella mattinata di giovedì 24 novembre, hanno percorso alcune vie di Marcallo e Boffalora spacciandosi per “dipendenti di ASM Magenta" e chiedendo alle persone di lasciarli entrare in casa per visionare le bollette del gas e della luce e proporre delle tariffe "che li faranno risparmiare un sacco di soldi".

Si tratta di una truffa: ASM MGA non si occupa di vendita di gas ed energia elettrica.

Si invitano i cittadini che dovessero trovarsi nelle situazioni sopradescritte a contattare immediatamente la Polizia locale del paese di residenza per segnalare l'accaduto.

