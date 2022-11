Alessandra Amoroso live nei palasport

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente davanti a oltre 42.000 persone, Alessandra Amoroso è pronta a tornare live nei principali palasport italiani da sabato 26 novembre con il 'Tutto accade tour'.

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente davanti a oltre 42.000 persone, Alessandra Amoroso è pronta a tornare live nei principali palasport italiani da sabato 26 novembre con il 'Tutto accade tour', uno show totale che porterà in scena l’essenza del live a San Siro, adattata alla dimensione del palazzetto e a cui si aggiungeranno sorprese e alcune novità. In occasione di questo tour, Alessandra Amoroso e Spotify Equal uniranno le forze per sostenere una musica senza genere e con pari opportunità. Equal, lanciato in Italia nel 2021, è il programma globale di Spotify che promuove l'equità di genere nella musica. Solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la grande influenza delle donne sia nel successo di Spotify che dell'industria musicale in generale. Spotify prende molto seriamente la responsabilità di porre fine a questa disparità e ritiene che il primo passo per l'amplificazione del lavoro di artiste sia la condivisione di risorse fondamentali con questa comunità per creare maggiori opportunità. Durante le 13 tappe del tour, infatti, Alessandra metterà a disposizione il proprio palco per lasciare spazio a 13 giovani artiste del nuovo panorama musicale italiano e ogni show si aprirà con un momento dedicato ad ognuna di loro. Questa iniziativa nasce dalla volontà di Alessandra di accendere ancora una volta i riflettori sul gender gap ancora molto evidente nella musica italiana, lanciando un messaggio concreto di condivisione e di supporto. I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster. Info: www.friendsandpartners.it. RTL 102.5 è radio partner.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!