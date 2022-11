Finti venditori: "Occhio"

Ancora una volta il problema si ripropone. Di vero hanno i modi garbati e la favella sciolta. Di falso hanno invece le buone intenzioni che sono invece di voler piazzare una truffa. Il Comune di Canegrate mette una volta di più in guardia i suoi concittadini dopo il verificarsi sul territorio di alcuni episodi negli ultimi giorni.

Ancora una volta il problema si ripropone. Di vero hanno i modi garbati e la favella sciolta. Di falso hanno invece le buone intenzioni che sono invece di voler piazzare una truffa. Il Comune di Canegrate mette una volta di più in guardia i suoi concittadini dopo il verificarsi sul territorio di alcuni episodi negli ultimi giorni. "In questi giorni - spiega una nota del Comune - ci fanno presente che operatori di una nota azienda distributrice di energia elettrica e gas circolano per Canegrate affermando di avere un mandato del Comune per incontrare gli utenti o addirittura sostengono che il Comune consiglia la loro azienda". Risposta del Comune: nulla di vero. Infatti, prosegue la nota, "Il Comune di Canegrate non ha autorizzato alcun venditore di energia a presentarsi nelle case e tantomeno consiglia questo o quel fornitore, se ve lo dicono, era ed è una truffa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!