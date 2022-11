L'associazione Aria Sottile nel ricordo di Eleonora

Sabato 19 novembre l'associazione Aria Sottile di Cuggiono ha organizzato l'evento "Prendersi cura di sé e degli altri attraverso la comunicazione", dedicato alla comunicazione, al riconoscimento e al ricordo. Un'occasione per ripercorrere insieme l'attività estiva e contemporaneamente guardare al futuro con la training school.

Sabato 19 novembre l'associazione Aria Sottile di Cuggiono ha organizzato l'evento "Prendersi cura di sé e degli altri attraverso la comunicazione". Una giornata dedicata alla comunicazione, al riconoscimento e al ricordo, occasione per ripercorrere insieme l'attività estiva e contemporaneamente guardare al futuro con la training school. L'evento è stato promosso in ricordo di Eleonora Russo, presidentessa per tanti anni dell'associazione, mancata la scorsa estate. Presente anche il SIndaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti -"...è stata la bella iniziativa organizzata dall’Associazione Aria Sottile ed alla quale ho avuto il piacere di partecipare con il consigliere per le politiche della famiglia Marco Testa, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. In questa occasione ho potuto anche riconoscere e rendere merito all’attività educativa svolta dall’Associazione, in particolare con l'organizzazione del campus estivo e della training school, che consentono a bambini e ragazzi di intraprendere un percorso di apprendimento e divertimento nella bella cornice offerta dal nostro territorio.

È stato anche il momento per ricordare Eleonora Russo, a lungo presidentessa dell’Associazione e mancata la scorsa estate. L'impegno di Eleonora in Aria Sottile, la dedizione e la sua straordinaria capacità comunicativa sono stati ripercorsi nelle parole affettuose del fondatore dell'associazione, Riccardo De Franceschi. Ad Eleonora, Aria Sottile dedica ora la propria Training School. Ringrazio nuovamente Mara Colombo, attuale presidente, e tutti i componenti dell’Associazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!