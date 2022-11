La Messa per Urbano III

Per la particolare occasione la funzione sarà celebrata dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini e presenzieranno numerose autorità politiche e religiose (tra cui il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti).

Venerdì 25 novembre, alle ore 21, la Basilica di San Giorgio Martire cuggionese ospiterà una particolare celebrazione nella ricorrenza dei 900 anni dalla nascita di Papa Urbano III, nativo di Cuggiono.

Per la particolare occasione la funzione sarà celebrata dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini e presenzieranno numerose autorità politiche e religiose (tra cui il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti).

Al termine della celebrazione verrà scoperto un bassorilievo dedicato a Papa Urbano III.

Nelle parole del parroco don Angelo Sgobbi, una sintesi della sua biografia:

“Urbano III, al secolo Ubaldo Crivelli, nacque a Cuggiono, all’incirca nel 1122, rampollo di nobile famiglia milanese. Studiò diritto a Bologna e scelse il cammino sacerdotale, che dopo anni di stretta collaborazione con gli arcivescovi milanesi, lo portò a diventare a sua volta arcivescovo ambrosiano nel 1185; nello stesso anno fu eletto pontefice in Verona e successe a Lucio III. Non raggiunse mai la sede romana, per la tenace opposizione di Federico I Barbarossa e morì nel 1187 nella città di Ferrara, all’interno dei territori pontifici. Fondò la canonica di Bernate Ticino, diede sostegno agli ordini monastici di nuova fondazione, sostenne l’impresa dei cavalieri cristiani in Terra santa”.

