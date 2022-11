Un canale per il 'made in Italy'

La presentazione del nuovo canale Rai dedicato alla promozione delle filiere produttive, delle eccellenze del Made in Italy e della cultura italiana nel mondo.

"Questo canale sarà importantissimo per valorizzare il 'sistema Paese' e altrettanto importante per promuovere la nostra regione". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Palazzo Lombardia a margine dell'evento 'Un mondo d'Italia. La nuova Rai per l'estero'.

Dopo aver ricordato l'amico Roberto Maroni "un persona a me particolarmente cara, con lui ho condiviso le attività professionali di avvocato e quelle della politica", il governatore, in occasione della presentazione del nuovo canale Rai dedicato alla promozione delle filiere produttive, delle eccellenze del Made in Italy e della cultura italiana nel mondo, ha aggiunto: "La nostra regione ha il più alto numero di siti Unesco ed è particolarmente attrattiva per le sue specificità, per la sua arte, per la sua cultura e per le sue montagne. Questo canale sarà molto importante anche per promuovere i grandi eventi che la Lombardia sta organizzando e che si svolgeranno sul nostro territorio, primo tra tutti quello delle Olimpiadi del 2026".

"Voglio ringraziare la Rai - ha concluso il governatore lombardo - per aver avuto questa visione, dimostrando grande capacità nell'interpretazione dei cambiamenti che si stanno verificando nel mondo".

