'Pane e Politica': Matteo Ricci a Legnano

Dopo la Sicilia, 'Pane e Politica' arriva in Lombardia. Mercoledì 23 novembre il coordinatore dei sindaci del PD Matteo Ricci farà tappa a Legnano, "Siamo in campo per un nuovo Pd. Continua il viaggio nella provincia italiana. Venerdì sarò a Roma per presentare le prime idee. La fase costituente l’abbiamo presa sul serio: siamo la sinistra di prossimità e pensiamo a un nuovo Pd del riscatto sociale e del benessere equo e sostenibile". Appuntamento mercoledì 23 dalle 21, durante la serata interverrà anche il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Majorino. La cena “condivisa” sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Matteo Ricci, chi vorrà potrà interagire commentando con domande, che verranno lette durante la serata.

