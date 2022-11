Dialogo con don Gino Rigoldi

La Settimana dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si conclude mercoledì 23 novembre con il convegno 'Generazione+ Le nuove fragilità emergenti-uscite di sicurezza', a cura dell’Assessorato ai Servizi Educativi, Politiche Giovanili e Pari Opportunità di Busto Arsizio, in programma alle 18 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli. Sarà presente il noto educatore don Gino Rigoldi che offrirà a famiglie ed educatori consigli utili per supportare le fragilità dei ragazzi e trovare un’uscita di sicurezza alle situazioni di difficoltà.

