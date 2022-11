'Mercatini in Tenuta'

La Tenuta Bramasole di Inveruno apre ufficialmente le porte al Natale con i ‘Mercatini di Natale in Tenuta’. Occasioni per tutti.

La Tenuta Bramasole di Inveruno apre ufficialmente le porte al Natale con i ‘Mercatini di Natale in Tenuta’. Domenica 27 novembre, la magia del periodo più atteso dell’anno arriva in Tenuta per una giornata dai sapori natalizi. I primi mercatini di stagione ricchi di tantissime idee regalo uniche e realizzate da artigiani locali, tanti dei quali presenti in Fiera di San Martino. Ma che Natale sarebbe senza quell’inconfondibile profumo di spezie e vaniglia dolce? Per questo ad accompagnare il tutto ci sarà lo street food di vin brulè e zeppole dolci. Per tutta la giornata ci sarà la cucina della Tenuta aperta, con possibilità di pranzare in loco o effettuare l’asporto dei piatti tipici della tradizione locale. La giornata si concluderà con l’inaugurazione delle luminarie della Tenuta.

