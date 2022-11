Durante la Fiera di San Martino, era presente anche il Comitato Genitori 'Una mano per la scuola' di Inveruno-Furato con il loro banchetto.

Durante la Fiera di San Martino, era presente anche il Comitato Genitori 'Una mano per la scuola' di Inveruno-Furato con il loro banchetto con esposti i lavoretti dei ragazzi e le shopper di tela personalizzate, con le quali hanno cercato di raccogliere fondi per sovvenzionare le iniziative educative alle elementari e alle medie di Inveruno e Furato.

“Le shopper hanno riscosso grande successo – commentano i genitori volontari - Tra distribuzione diretta al banchetto e prenotazioni sono state richieste oltre 350 borse, con una divisione paritaria delle domande: I Love Inveruno è andata a ruba tra gli abitanti del paese e tra gli “expat” (richieste tra inverunesi abitanti in altre “città”), mentre I Love Casseoula tra i visitatori della Fiera. Siamo alla prima “ristampa” ed è ancora possibile prenotarle mandando una mail a unamanoxlascuola [at] libero [dot] it”. Le donazioni per le borse e per i lavoretti dei ragazzi hanno permesso di raccogliere più di quanto preventivato e questo permetterà al Comitato di confermare le attività in programma per quest’anno, in particolare, gli incontri di Pet Therapy in orario scolastico per le classi prime delle scuole primarie Don Bosco e Don Milani; gli incontri con gli esperti sulle dipendenze per alunni e genitori della scuola secondaria A. Volta; il finanziamento di ore aggiuntive di teatro per le classi quinte delle primarie Don Bosco e Don Milani per la realizzazione dello spettacolo finale e si stanno concludendo in questi giorni gli accordi per un corso di chitarra, per il “progetto fiabe” e altre attività della scuola secondaria A. Volta. “Ci teniamo a ricordare che il Comitato Genitori è formato da un gruppo di genitori volontari che si impegna dal 2014 per dare “una mano” alla nostra scuola, cercando di migliorare i servizi, sopperendo dove possibile alle carenze (soprattutto economiche), segnalando problemi e cercando di risolverli - afferma la Presidente del Comitato Sara Cucchetti – Per questo, siamo sempre alla ricerca di volontari, come noi, che ci aiutino a sviluppare idee e collaborazioni per supportare la scuola nel potenziare, dove possibile, l’offerta formativa dei nostri ragazzi”. “Ci teniamo a ringraziare sia tutti i genitori volontari che si sono ritagliati del tempo prezioso per far sì che questo appuntamento fosse un successo, sia la “influencer d’arte” inverunese Benedetta Colombo, aka @Benedetta_Artefacile, per il contributo video molto apprezzato, visionabile sul nuovo canale Instagram del Comitato, lanciato proprio nei giorni della Fiera”, conclude Cucchetti. Il Comitato Genitori può essere contattato via email tramite l’indirizzo unamanoxlascuola [at] libero [dot] it o attraverso i canali social Facebook https://www.facebook.com/ComitatoGenitoriDonBosco/ e Instagram https://www.instagram.com/unamanoperlascuola/.

