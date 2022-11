Cecchetti: "Più treni in Lombardia"

Trenord ha immesso in circolazione tre nuovi convogli, due Donizetti, destinati alle linee Brescia-Cremona e Cremona-Mantova, e un Caravaggio, che effettua servizio sulla Milano-Cremona-Mantova.

"Oggi è una giornata importante per il trasporto ferroviario lombardo e per i viaggiatori lombardi. Trenord ha immesso in circolazione tre nuovi convogli, due Donizetti, destinati alle linee Brescia-Cremona e Cremona-Mantova, e un Caravaggio, che effettua servizio sulla Milano-Cremona-Mantova. Sempre oggi la giunta regionale lombarda Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Infrastrutture e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera che prevede un aggiornamento delle risorse per la riqualificazione, il potenziamento e la gestione della rete ferroviaria di Ferrovie Nord. Vengono aggiunti a quanto già previsto nuove risorse per 35 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete, 10 milioni di euro per l'intervento di infrastrutturazione connessa alla circolazione dei treni a idrogeno, 11 milioni per il Nodo di Bovisa, 1 milioni per l'intervento sulla Seveso-Baruccana e 10 milioni per il ripristino della ferrovia turistica Valmorea. E grazie ai finanziamenti statali sono previste ulteriori risorse per 20 milioni di euro, per il potenziamento della Varese-Laveno. Risorse vere per progetti concreti, per far viaggiare ancora meglio i lombardi e la Lombardia.” Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

