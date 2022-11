Inseguimento a Magnago: un arresto

Polizia locale e Carabinieri: inseguimento a Magnago. Bloccata un'auto e arrestato uno dei due occupanti. Recuperate numerose dosi di cocaina.

Quell'auto 'sospetta' incrociata, l'inseguimento, il tentativo di fuga delle due persone a bordo e il fermo di uno di questi, con il ritrovamento di diverse dosi di cocaina. L'episodio nei giorni scorsi a Magnago: è qui, infatti, gli agenti della Polizia locale del comando cittadino e i Carabinieri della caserma di Castano, durante un servizio congiunto, si sono imbattuti appunto in un veicolo 'sospetto', iniziando un inseguimento lungo le vie del paese fino al vicino Comune di Busto Arsizio dove il mezzo veniva bloccato. Gli occupanti, allora, abbandonato il veicolo tentavano la fuga a piedi, ma vigili e militari dell'Arma riuscivano a raggiungere uno dei due fuggiaschi di nazionalità marocchina e ad arrestarlo. Quest'ultimo durante la fuga, intoltre, tentava di liberarsi di un involucro contenente ciò che poi si rivelavano numerosi dosi di cocaina (supefacente recuperato anche sull'auto), mentre da un successiva perquisizione lo stesso veniva trovato in possesso di un’ingente somma di denaro. Subito, pertanto, veniva trasferito alla caserma di Castano, per procedere all'arresto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!