Chiesa di Milano, nuovo logo!

L’ideazione del nuovo logo si inserisce in un percorso di rinnovamento, rilancio e integrazione dei media diocesani, sempre di più concepiti come un unico sistema comunicativo.

Una rappresentazione essenziale della facciata del Duomo di Milano, disegnata con un unico tratto; il cerchio che la racchiude e che lascia “uscire” la Madonnina; i grandi riquadri stilizzati della pavimentazione della piazza: sono gli elementi principali del nuovo logo di “Chiesa di Milano”, nome che accomuna gran parte dei media della diocesi ambrosiana, la cui realizzazione editoriale è affidata alla società ITL.

Lo studio dell’immagine è stato affidato al grafico Paolo Ottavian, già autore del recente restyling del mensile diocesano “Il Segno”. L’idea è quella di rappresentare una Chiesa che unisce tradizione e modernità e che si apre alla “piazza” per essere il riferimento di una grande comunità di persone.

Il nuovo logo ha esordito ieri, prima domenica dell’Avvento ambrosiano, nella testata di “Milano Sette” (l’inserto settimanale di “Avvenire” diffuso in tutta la Lombardia) ed è da oggi presente sul portale della diocesi e in tutti profili social (Facebook, Instagram, Twitter). Allo stesso modo comparirà d’ora in poi nelle produzioni video a cura di ITL trasmesse da Telenova (canale 18 del digitale terrestre), emittente di proprietà di Multimedia San Paolo con cui la diocesi ha un accordo di collaborazione.

Il logo, inoltre, è una delle novità della risistemazione del canale Youtube diocesano, che progressivamente si strutturerà con una sorta di palinsesto e una serie di playlist, ognuna con una propria sigla identificativa: gli eventi più rilevanti della vita della Diocesi, gli interventi dell’arcivescovo, le registrazioni integrali di alcuni convegni, i documentari, le rubriche, ecc.

L’ideazione del nuovo logo si inserisce in un percorso di rinnovamento, rilancio e integrazione dei media diocesani, sempre di più concepiti come un unico sistema comunicativo: percorso che, dopo il rinnovamento grafico ed editoriale del mensile Il Segno avvenuto in aprile, avrà le sue prossime tappe con il lancio della app ufficiale della Diocesi e con un rinnovamento radicale del portale.

Il nuovo logo dei media diocesani naturalmente non sostituisce il logo istituzionale dell’Arcidiocesi di Milano. Allo stesso modo restano confermati loghi e brand degli altri strumenti diocesani di comunicazione, ovvero Radio Marconi e i vari marchi di ITL Libri.

