Dalla richiesta dello Spid a quella di variazione anagrafica o di residenza. C'è un'ampia gamma di adempimenti per i quali l'informatica, nella società attuale, ha assunto un ruolo di primo piano. Per questo diventa essenziale prendere sempre più confidenza con essa. Giovedì 17 novembre e a seguire ogni martedì e giovedì nella biblioteca comunale il Comune di Canegrate proporrà un corso facile di 'Informatica del quotidiano'. "Il corso - spiegano i promotori - è gratuito e riservato ai residenti di Canegrate fino all'esaurimento dei posti disponibili". La durata di ogni lezione sarà di un'ora, dalle 10.30 alle 11.30 e comprenderà nozioni non soltanto su incombenze burocratiche come la richiesta dello Spid o di certificati anagrafici ma anche tematiche più consacrate al loisir come la lettura dei quotidiani on line e lo sfruttamento dei servizi offerti dal tempio librario cittadino.

