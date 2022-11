Punto di Primo Intervento nelle ore notturne

Nell’ambito della riorganizzazione e potenziamento delle attività del Presidio Ospedaliero Unico di Magenta – Abbiategrasso, da lunedì 14 novembre sarà attivo nelle ore notturne (20-8) il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Abbiategrasso. Il servizio andrà ad integrare l’attuale copertura diurna (8-20, garantita dal personale medico e infermieristico della ASST Ovest Milanese) e sarà gestito dal personale della Società Airmedical. Il Punto di Primo Intervento del nosocomio abbiatense è orientato al trattamento delle urgenze minori nonché a una prima stabilizzazione del paziente per eventuale ricovero presso i DEA di Magenta, Legnano e del territorio, in un quadro di collaborazione e sinergia volto ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane e tecnologiche.

