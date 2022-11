Mille Miglia 2023: cinque giornate di gara

Al via, mercoledì 9 novembre alle 17 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – ingresso Via Melchiorre Gioia, 37), il '40° Sport Movies & TV – Milano International FICTS Fest'.

E' ancora in cerca di un nome, ma intanto sarĂ a disposizione dei cittadini. E rappresenterĂ per loro un'occasione di svago e divertimento in mezzo al verde. Conto alla rovescia per l'inaugurazione del parco dello sport di via Guido Mazzali ad Arluno prevista per sabato 5 novembre.