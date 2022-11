'Il Natale dei Laghi'

Varese, Lugano, Lecco e Cernobbio: quattro città unite dalla magia natalizia. Un viaggio nell'atmosfera del Natale, tra spettacoli e intrattenimento che, appunto, coinvolgerà e vedrà protagoniste le quattro differenti realtà.

Varese, Lugano, Lecco e Cernobbio: quattro città unite dalla magia natalizia. Un viaggio nell'atmosfera del Natale, tra spettacoli e intrattenimento che, appunto, coinvolgerà e vedrà protagoniste le quattro differenti realtà. In sostanza dunque le quattro città faranno squadra per comunicare reciprocamente gli eventi in programma. A partire da quest’anno per poi essere sviluppate nei prossimi anni verranno avviate delle azioni mirate, come contest fotografici sui canali social delle rispettive città, la creazione di un sito web con le iniziative e gli eventi natalizi delle quattro città, la realizzazione di materiali promozionali condivisi e la creazione di postazioni informative all’ingresso delle principali attrazioni. “La messa in rete di eventi ed esperienze legate al Natale è il primo passo per una promozione delle nostre città all’interno di un’area più ampia – spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti - L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento dell’area geografica dei laghi facendo leva anche su tutti gli aspetti culturali, sportivi e di intrattenimento che possono legare i territori di queste zone. Il Natale è uno dei momenti che meglio può offrire l’opportunità di coinvolgere un pubblico ampio attraverso la promozione di un percorso da visitare a tappe nelle diverse città, per conoscere e apprezzare i grandi eventi e spettacoli che animeranno parchi e centri storici”.

