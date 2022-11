Fuori Bookcity Magenta

Anche quest'anno la biblioteca comunale 'Oriana Fallaci' di Magenta aderisce a Book City, iniziativa culturale sostenuta dal Comune di Milano.

Anche quest'anno la biblioteca comunale 'Oriana Fallaci' di Magenta aderisce a Book City, iniziativa culturale sostenuta dal Comune di Milano, volta a promuovere il mondo del libro e della lettura, che consiste in una serie di incontri di presentazione di libri ed autori per il mese di novembre. In accordo con le librerie cittadine, che hanno aderito al Patto per la Lettura, è stata organizzata una serie di incontri con l'autore che si terranno in biblioteca con il seguente calendario: martedì 15 novembre alle 18 Marco Balzano, mercoledì 16 novembre alle 18 Nicoletta Bortolotti, venerdì 25 novembre alle 18 Marta Morazzoni, venerdì 2 dicembre alle 18 Marino Bottini e sabato 3 dicembre alle 10.30 Enzo Scandurra. Inoltre, giovedì 24 novembre alle 21, in occasione della 'Giornata internazionale contro la violenza sulle donne' che ricorre il 25 novembre, verrà presentato il libro 'Donne che si amano poco' di Cinzia Mammoliti, psicologa con specializzazione in criminologia, psicopatologia forense e psicologia criminale. L’incontro è inserito nel calendario di proposte curato dall’Assessorato alle Pari Opportunità per il 25 novembre.

