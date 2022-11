La statua... coperta

Chi sia stato, adesso cercheranno di scoprirlo gli agenti della Polizia locale, che subito hanno avviato le indagini. Intanto, però, resta la particolare e curiosa scoperta fatta proprio nelle scorse ore a Turbigo. Qualcuno, infatti, durante la notte appena passata è arrivato in piazza Bonomi, proprio nei pressi del comando dei Vigili urbani, e ha coperto con un saio la statua dedicata appunto a Carlo Bonomi che si trova lì. Sembrerebbe che l'episodio sia avvenuto dopo le 23, visto che alcuni testimoni hanno raccontato che fino a quell'ora tutto era a posto. E come detto, quindi, sul gesto stanno indagando gli uomini della Polizia locale.

