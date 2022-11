Progetti e finanziamenti

Duemilaecinquecento euro per progetti ricreativi e culturali, altrettanti per progetti sportivi e 1400 per quelli sociali.

Duemilaecinquecento euro per progetti ricreativi e culturali, altrettanti per progetti sportivi e 1400 per quelli sociali. L'Amministrazione comunale di Casorezzo viene incontro in modo tangibile alle esigenze delle associazioni del territorio cittadino nella consapevolezza che il buon cuore fa già molto ma, per poter essere assecondato in attività concrete, esige anche un adeguato supporto economico. "Il comune - si legge nel bando rivolto ai sodalizi interessati a richiedere il contributo - riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni che operano nei settori della cultura, del sociale e dello sport, nella crescita e realizzazione della comunità locale e nella valorizzazione dell'immagine del comune di Casorezzo e del suo territorio e a tale scopo concede appositi contributi finalizzati al sostegno delle loro attività e dei progetti annuali programmati". Per presentare i progetti e le richieste di finanziamento a loro appoggio associazioni avranno tempo fino al 21 novembre.

