Fiano: una serata con l'autore

Una 'Serata con l'autore', come l'ha ribattezzata il circolo PD 'Moro Berlinguer' di Turbigo e Nosate, promotore assieme all'Anpi 'Leopoldo Gasparotto' di Turbigo appunto dell'iniziativa. L'appuntamento, allora, è venerdì 18 novembre, alle 21, in sala delle vetrate, con l'esponente del PD, nonché scrittore, Emanuele Fiano, che presenterà e svilupperà i temi più significativi delle sue opere 'Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine' e 'Il profumo di mio padre. L'eredità di un figlio della Shoah'.

