Regione Lombardia apre i propri archivi ai cittadini e pubblica online gli inventari del patrimonio documentario prodotto dalla giunta regionale dal 1970 ai giorni nostri. Tutti gli interessati potranno consultare e scaricare liberamente dal sito regionale gli inventari. Nasce un luogo della cultura e della trasparenza amministrativa che rende pubbliche le informazioni relative a decine di milioni di documenti, conservati in circa 35 chilometri lineari.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!