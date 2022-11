Venerdì 11 novembre sul palco del Circolone arriva Finaz con 'Finaz Guitar Solo'. Un progetto che il chitarrista co fondatore della Bandabardò ha iniziato nel 2012 con il cd intitolato appunto Guitar Solo.

Venerdì 11 novembre sul palco del Circolone arriva Finaz con 'Finaz Guitar Solo'. Un progetto che il chitarrista co fondatore della Bandabardò ha iniziato nel 2012 con il cd intitolato appunto Guitar Solo. Dopo un grande successo di critica e di pubblico, e dopo aver suonato in tutti i migliori festival di Italia e del mondo, nel 2015 esce il secondo capitolo dal titolo GuitaRevolution pubblicato anche in Canada e Stati Uniti da dove Finaz inizia il tour toccando anche Cuba. Nel 2021 esce la terza fatica solista Cicatrici dove duetta con Petra Magoni e altri ospiti. Da questo tour Finaz inizia a riproporre brani di tutta la sua carriera compresi brani della Bandabardò e altri brani di artisti dove ha prestato la sua chitarra come Cohiba di Silvestri e altri ancora. Il Finaz Guitar Solo non è un semplice concerto di un chitarrista virtuoso come ci si può aspettare, ma uno spettacolo congeniato e organizzato come un viaggio intorno al mondo e alla musica del chitarrista toscano. L'uso sapiente degli effetti e gli arrangiamenti originali senza uso di loops o basi da l'impressione che il musicista non sia solo ma che ci sia una completa orchestrina sul palco.

