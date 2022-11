Una donazione per il tetto

Un intervento a beneficio di tutti che, come tale, richiede il contributo di tutti. Ciascuno secondo le proprie disponibilità e il proprio buon cuore. Don Armando Bosani, parroco della chiesa di Sant'Ambrogio in Vanzaghello, indica ai fedeli quanto abbia comportato la seconda fattura dei lavori di restauro del tetto dell'edificio. 92.285,04 euro.

Un intervento a beneficio di tutti che, come tale, richiede il contributo di tutti. Ciascuno secondo le proprie disponibilità e il proprio buon cuore. Don Armando Bosani, parroco della chiesa di Sant'Ambrogio in Vanzaghello, indica ai fedeli quanto abbia comportato la seconda fattura dei lavori di restauro del tetto dell'edificio. 92.285,04 euro. Una somma ingente per un'operazione che però va a vantaggio sia della tenuta della Chiesa che, per conseguenza, della sicurezza dei fedeli. "E' una cifra sicuramente importante - spiega sul bollettino parrocchiale - che attualmente la parrocchia non è in grado di pagare totalmente, ci affidiamo come sempre alla vostra generosità". E, per esprimerla in modo tangibile, l'invito del sacerdote vanzaghellese è a effettuare una donazione all'Iban IT94L0306909606100000017774.

