Non regalano solo freschezza e vitalità ecologica. I boschi sanno essere luogo di suoni, luci, colori e suggestioni che vanno a braccetto con la capacità di emozionare. Se ne sono resi ben conto i partecipanti all'iniziativa 'I suoni del bosco' svoltasi l'altro giorno a Villa Cortese. L'appuntamento è stato organizzato da Osservatorio giovani e amministrazione comunale che hanno proposto ai ragazzi e ragazze delle scuole medie un itinerario alla scoperta di aree vicinali e boscate del paese. I piccoli sono stati condotti dalla guida ambientale escursionistica Valentina Aiello nella zona tra chiesetta di San Grato e ospedale di Legnano. "E' stata un'esperienza davvero coinvolgente - ha sottolineato con soddisfazione la consigliera referente dell'Osservatorio Laura Fornara - sia ragazzi che adulti sono stati conquistati dalle parole della guida che ci ha accompagnato alla scoperta della natura presente nei boschi di Villa, è stato emozionante soprattutto l'avere vissuto la trasformazione del bosco attraverso il passaggio dalla luce del sole alla penombra del crepuscolo fino al buio della sera".

