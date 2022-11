'Ripristiniamo la foresta in pianura'

Il dottor Fabio Campana, Agronomo del Parco Nord di Milano, presenta il progetto europeo di ripristino forestale SUPERB, coordinato dal Prof. Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale presso l’Università Statale di Milano, di cui Inveruno farà parte: 10 nuovi ettari di foresta verranno messi a dimora nell’area metropolitana di Milano negli anni 2022 e 2023. (Sabato 12 novembre alle 12 in Sala Virga)

