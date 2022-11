Boffalora: più di 8 milioni per la nuova scuola

Il Comune di Boffalora si è aggiudicato un bando di Regione Lombardia per la costruzione di un nuovo Polo Scolastico. Il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale al bando regionale “Spazio alla Scuola” è stato giudicato come uno tra i più innovativi.

Il Comune di Boffalora si è aggiudicato un bando di Regione Lombardia per la costruzione di un nuovo Polo Scolastico. Il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale al bando regionale “Spazio alla Scuola” è stato giudicato come uno tra i più innovativi, risultando ben undicesimo sui quarantanove progetti ammessi!

Per questo arriveranno a Boffalora più di otto milioni e settecento mila euro.

"Esprimo grande soddisfazione nel vedere come la capacità di programmazione e di progettazione della nostra Amministrazione sia stata premiata positivamente da Regione Lombardia, permettendoci di dare corso a un progetto importantissimo per la comunità di Boffalora, un moderno e sicuro Polo Scolastico con spazi di apprendimento innovativi, connessi e aperti alle nuove esigenze della didattica e sostenibili dal punto di vista ambientale. Un grandissimo risultato che guarda alle nuove generazioni, perché crediamo che la formazione sia la base principale per il futuro del nostro paese." Sono le parole del primo cittadino Sabina DOniselli che ha immediatamente comunicato la bella notizia a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

