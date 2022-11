'Tra le pieghe della veste' – Don Luigi Crespi, Parroco di Magenta (1878 – 1961). È questo il titolo del nuovo libro di Natalia Tunesi e Carlo Morani.

'Tra le pieghe della veste' – Don Luigi Crespi, Parroco di Magenta (1878 – 1961). È questo il titolo del nuovo libro di Natalia Tunesi e Carlo Morani, pubblicato da La Memoria del Mondo Libreria Editrice, 280 pagine, che sarà presentato lunedì 7 novembre alle 21, nella sala consiliare 'Mariangela Basile' di Magenta, in via Fornaroli. Oltre agli autori interverranno: don Giuseppe Marinoni, prevosto di Magenta; Luca Del Gobbo, sindaco di Magenta e Pietro Pierrettori, presidente Pro Loco di Magenta. Il volume narra la biografia di un’emblematica figura di sacerdote ambrosiano: don Luigi Crespi, formatosi nella Milano “intransigente” di fine Ottocento, percorsa da nuovi fermenti legati all’avvento della modernità; ordinato sacerdote nel 1900 dal cardinal Ferrari, con cui entrerà presto in aperta polemica; laureato in diritto canonico presso l’università Gregoriana a Roma, dove acquisirà una formazione di ferrea ortodossia, di zelante difesa delle prerogative papali e di rigida intransigenza sul piano politico; docente “antimodernista”, titolare della cattedra di teologia, nel primo decennio del secolo presso il seminario milanese, da cui verrà allontanato; parroco a Busto Garolfo, dal 1910 al 1924, e a Magenta per i successivi quarant’anni, reggendo la prima comunità, attraverso il debutto della società industriale, la diffusione delle idee socialiste e la grande guerra, e la seconda, dall’epoca fascista alla Resistenza, dalla ricostruzione alla guerra fredda, fino alle soglie degli anni Sessanta. Sarà la lunga stagione pastorale “in cura d’anime”, l’esperienza della realtà parrocchiale e la paternità spirituale verso il suo “gregge” a fargli riscoprire – come documentano le pagine di questo libro - quell’umanità, celata tra le pieghe della sua veste. Il volume, frutto di una lunga e rigorosa ricerca d’archivio, nonché di una scrupolosa consultazione delle fonti storiografiche anche recenti, si avvale del contributo di testimonianze dirette, di una ricca documentazione e di un apparato fotografico inedito.

