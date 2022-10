La piccola cineteca di Max Croci

Presentato in biblioteca a Busto Arsizio 'G. B. Roggia' lo spazio allestito in sala Monaco che raccoglie la donazione di Max Croci, il regista bustocco scomparso qualche anno fa, composta da migliaia di film in dvd.

Presentato in biblioteca a Busto Arsizio 'G. B. Roggia' lo spazio allestito in sala Monaco che raccoglie la donazione di Max Croci, il regista bustocco scomparso qualche anno fa, composta da migliaia di film in dvd. Alla presenza della mamma Gabriella e di amici e parenti, la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli ha spiegato che si tratta di “Uno spazio permanente che rende concreto il desiderio di Max di mettere a disposizione della città il suo patrimonio culturale, è un angolino tutto suo, la sua cameretta in Biblioteca”. Oltre ai dvd, di cui più mille catalogati e disponibili al prestito, nello spazio ci sono tre monitor dove sarà possibile vedere i film donati del regista, tra cui alcuni pezzi rari e preziosi. Non mancano le locandine dei suoi ultimi lavori e un autoritratto realizzato dall’artista negli anni del liceo e donato alla biblioteca, nel quale si immaginava con un premio Oscar in mano. Insomma una piccola cineteca a disposizione di tutti, un’opportunità di avvicinarsi al mondo del cinema. “E’ possibile che grazie alla sua donazione e alle sue raffinate e variegate scelte qualche giovane possa appassionarsi al cinema e seguire le sue orme” ha concluso Maffioli.

