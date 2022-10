Parole e musica al Cimitero Parco

Nei giorni della Festività dei defunti alle tradizionali cerimonie e ai momenti di preghiera organizzati dalle Parrocchie cittadine nei cimiteri si aggiunge quest’anno un’occasione di raccoglimento, martedì 1 novembre alle 11 sotto il Crocifisso al Cimitero Parco, proposta all’Amministrazione comunale dall’attore Giovanni Argante.

Nei giorni della Festività dei defunti alle tradizionali cerimonie e ai momenti di preghiera organizzati dalle Parrocchie cittadine nei cimiteri si aggiunge quest’anno un’occasione di raccoglimento, martedì 1 novembre alle 11 sotto il Crocifisso al Cimitero Parco, proposta all’Amministrazione comunale dall’attore Giovanni Argante. Nato a Siracusa, classe 1960, diplomato nella scuola di teatro dell’Istituto nazionale del dramma antico, con una lunga militanza teatrale (spettacoli con Paola Borboni, Luca de Filippo, Anna Maria Guarnieri, Anna Proclemer, Giancarlo Sbragia) e innumerevoli fiction televisive all’attivo, fra le quali il Commissario Montalbano, don Matteo, Delitto di via Poma, Distretto di Polizia, Argante, che conosce e frequenta il cimitero Parco da quando vi è stata sepolta la madre, dedicherà un momento di poesia e musica in memoria dei defunti. Con l’accompagnamento al violoncello di Angelo Pravettoni, Argante si esibirà nella lettura di qualche poesia ispirata ai morti; alcuni brani dei Sepolcri di Foscolo, Annabel Lee di Edgar Allan Poe, La morte non è niente di Henry Scott Holland e A’livella di Totò.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!