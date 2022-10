Futura: seconda vittoria consecutiva

La Futura non tradisce le attese e ripaga l’affetto dei propri tifosi superando l’Emilbronzo 2000 Montale con il punteggio secco di 3-0 (25-21; 25-20; 25-23).

La Futura non tradisce le attese e ripaga l’affetto dei propri tifosi superando l’Emilbronzo 2000 Montale con il punteggio secco di 3-0 (25-21; 25-20; 25-23). Alla prima uscita tra le mura del PalaBorsani, davanti ai 500 presenti, la squadra di Amadio non tradisce le attese e si prende con una bella prova corale altri 3 punti, senza lasciare neanche un set per strada nella sfida con le emiliane. Balboni e compagne lavorano bene e pur conscendendosi qualche errore di troppo, gestiscono senza problemi nei primi due parziali, per poi soffrire qualcosina di più nella terza frazione spuntata solo nel finalissimo grazie all’efficienza di Zanette. Migliore in campo tra le fila biancorosse proprio la numero 9, che chiude la gara facendo registrare 21 punti a tabellino con il 70% in attacco. Ottima prova anche per Mistretta, solida ed efficace in retroguardia con un solido 40% di perfetta. Le cocche sono attese ora dalla super sfida di domenica prossima in casa di una delle super big del girone, la Millenium Brescia.

