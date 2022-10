Ricordate i piatti di una volta, i Bruscitti, il Risotto e luganega e le Polpette con le verze? Se avete voglia di riassaggiarli o di provare a scoprirli per la prima volta, dall' 11 fino al 20 novembre li potrete trovare nei menù dei ristoranti che aderiscono alla 'Settimana della Cucina Bustocca'.

Ricordate i piatti di una volta, i Bruscitti, il Risotto e luganega e le Polpette con le verze? Se avete voglia di riassaggiarli o di provare a scoprirli per la prima volta, dall' 11 fino al 20 novembre li potrete trovare nei menù dei ristoranti che aderiscono alla 'Settimana della Cucina Bustocca', promossa dal Magistero dei Bruscitti, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa ha una valenza culturale e identitaria, promuove contemporaneamente le tradizioni gastronomiche del territorio e le attività commerciali, nello specifico alcuni ristoranti della città e dei comuni limitrofi. “Riproponiamo la Settimana dopo l’edizione numero zero del febbraio scorso che ha avuto un grande successo – commenta la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli - La riproponiamo in questo momento dell’anno, in cui, da quest’anno in poi, troverà la sua collocazione stabile, subito dopo il Di’ dei Bruscitti, che si celebra il secondo giovedì di novembre. Quest’anno il territorio è ancor più coinvolto, il 50% dei ristoranti si trova infatti fuori città, cosa che ci permette di promuovere le nostre tradizioni e la nostra identità in un territorio più ampio. Busto è una città internazionale e grande, ma è caratterizzata da un forte senso di appartenenza e di identità che coinvolge anche chi arriva a viverci anche da lontano. Questa iniziativa valorizza la nostra identità, che è consapevolezza, non arretratezza”.

