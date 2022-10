Musazzi ritorna nel suo teatro

Ci sarà una presenza d’eccezione ad accogliere il pubblico che domenica pomeriggio, alla vigilia di Halloween, entrerà nel Teatro Tirinnanzi per assistere al family show “Welcome to Transilvania”. È quella di Felice Musazzi, attraverso “Una vita sul palcoscenico”.

Ci sarà una presenza d’eccezione ad accogliere il pubblico che domenica pomeriggio, alla vigilia di Halloween, entrerà nel Teatro Tirinnanzi per assistere al family show “Welcome to Transilvania”. È quella di Felice Musazzi, attraverso “Una vita sul palcoscenico”, l’opera realizzata dal Circolo fotografico della Famiglia Legnanese in occasione della mostra “Felice di essere Musazzi” allestita a Palazzo Leone da Perego nel 2021 per il centenario della sua nascita. Il lavoro, da 1,80 x 1,20 metri, realizzato partendo da una decina di fotografie messe a disposizione dalla famiglia Musazzi, è il risultato di una composizione e decomposizione degli scatti ispirata ai modi della pop art con tecnica elettronica in cui l’attore compare fra una platea di teatro, una casa di ringhiera, luci di scena e agglomerati di colore con effetto vernice fra cui gli immancabili giallo e rosso di Legnarello, contrada di cui fu capitano. Per Musazzi si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, in quel teatro dove aveva rappresentato i suoi spettacoli con I Legnanesi. "Penso che questo lavoro abbia trovato la sua collocazione ideale - commenta l’assessore alla Cultura Guido Bragato - ringrazio il dirigente Stefano Mortarino per avere condiviso con il Circolo fotografico questa soluzione che ha trovato la piena soddisfazione dell’amministrazione, del Comitato per il centenario di Felice Musazzi e che valorizza quell’ambiente del Teatro Tirinnanzi che, anche quest’anno, accoglierà i tanti legnanesi che assisteranno agli spettacoli in calendario nella nostra stagione".

